6 profissões para quem aprecia o mundo da estética 

2. Designer de sobrancelhas

Especializado em moldar sobrancelhas conforme o formato do rosto e a preferência do cliente, esse profissional utiliza técnicas de remoção de pelos, com pinça, linha, cera ou navalha, para dar forma e simetria. Além disso, pode trabalhar com pigmentação para resultados mais duradouros. O domínio da simetria facial e técnicas modernas é essencial para o sucesso nessa área.

3. Cabeleireiro

O cabeleireiro é responsável por cortes, coloração, hidratação e outros tratamentos capilares que visam melhorar a saúde e a aparência dos fios. A profissão exige habilidade técnica, conhecimento de tendências e atendimento personalizado para cada tipo de cabelo. Faz parte do grupo das ocupações mais tradicionais da área da estética, com diversas oportunidades em salões ou de forma autônoma.