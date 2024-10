6 tendências de cor de cabelo para a primavera

A primavera é sinônimo de renovação e transformação, e não há oportunidade melhor para explorar novas tendências de cabelo que refletem a leveza e o frescor desta estação. Por isso, a cabeleireira Tatiana Araújo traz as apostas que prometem realçar a beleza das mulheres, apresentando estilos versáteis e sofisticados que se adaptam harmoniosamente a diferentes tons de pele e personalidades. Confira!

1. Caramelo sublime

O “caramelo sublime” é ideal para peles morenas e negras (Imagem: Divulgação | Salão Tatiana Araujo)

Ideal para peles morenas e negras. O estilo “morena iluminada” combina sofisticação e modernidade, realçando a beleza com uma elegância cativante. A técnica utiliza tons de castanho com mechas douradas para criar um visual iluminado e natural. É uma escolha versátil, perfeita para mulheres que buscam um look elegante e sofisticado.