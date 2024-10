Veja os fatores que interferem na tomada de decisão

Regiões do cérebro, emoções e pressão social podem impactar as nossas escolhas

As decisões que tomamos diariamente, desde as mais simples, como o que comer no café da manhã, até as mais complexas, como mudar de emprego ou escolher um candidato nas eleições, estão profundamente interligadas aos processos cerebrais e emocionais.

“A tomada de decisão envolve várias regiões do cérebro, sendo o córtex pré-frontal o principal responsável pela avaliação das opções e pela antecipação das consequências de cada escolha”, explica. Segundo ela, esse processo, no entanto, não é totalmente racional. “O sistema límbico, que controla as emoções, também tem um papel significativo, influenciando nossas decisões com base em experiências passadas, medos e desejos.”

Interferência das emoções na tomada de decisão

As emoções desempenham um papel essencial na tomada de decisões. “Ao contrário do que muitos pensam, as emoções não são o ‘inimigo’ da razão. Elas são cruciais para que possamos tomar decisões mais ágeis e adequadas em determinados contextos”, afirma. “Por exemplo, quando estamos diante de uma situação de perigo, o medo pode nos ajudar a tomar decisões mais rápidas e proteger nossa vida.”

No entanto, as emoções podem ser um obstáculo quando não conseguimos gerenciá-las adequadamente. “Ansiedade elevada ou medo irracional podem levar à paralisia ou à tomada de decisões precipitadas”, alerta a psiquiatra.