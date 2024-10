Veja os benefícios do yoga para a saúde cardiovascular

A prática regular de yoga , por exemplo, pode trazer inúmeros benefícios para a saúde cardiovascular, pois combina exercícios físicos leves com técnicas de respiração e relaxamento. As posturas ajudam a melhorar a circulação sanguínea, aumentar a flexibilidade e fortalecer os músculos, o que favorece o funcionamento do coração.

“O yoga faz maravilhas pela saúde do coração. Ele ajuda a diminuir o estresse, que é um dos grandes vilões da pressão alta, melhora a circulação do sangue, a qualidade do sono e aumenta a oxigenação do corpo”, conta Bruna Tiboni Kaiut, professora de Yoga especializada no Método Kaiut Yoga.

A prática de yoga faz bem para a saúde física e mental (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Ajuda a reduzir o estresse

O controle da respiração, típico da prática, ajuda a diminuir a pressão arterial e reduzir os níveis de estresse, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Ao promover um estado de relaxamento e equilíbrio mental, a yoga também pode reduzir a produção de hormônios associados ao estresse, como o cortisol, que tem impacto direto na saúde do coração.