5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em outubro

O mês de outubro de 2024 traz uma variedade emocionante de lançamentos no Disney+, com opções que prometem agradar a todos os gostos e faixas etárias. Para as crianças, “Pequenas Histórias com Bluey” oferece novas aventuras curtas e encantadoras da famosa cachorrinha. Já os fãs de ação e drama podem acompanhar “A Máquina”, uma série intensa sobre a luta de um boxeador veterano para recuperar sua glória.

Para quem prefere humor, “Tipos de Gentileza” traz uma comédia sombria com temas profundos e um elenco cheio de estrelas. Além disso, os entusiastas do universo Marvel vão adorar o especial animado “LEGO Marvel Avengers: Mission Demolition”, que mistura ação e diversão.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do Disney+ em outubro!