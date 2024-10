5 dicas para equilibrar vida pessoal e profissional 

Manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um dos grandes desafios do mundo moderno, especialmente em um cenário no qual a conectividade digital permite que o trabalho ultrapasse as barreiras do expediente tradicional. Uma divisão saudável entre as responsabilidades corporativas e os momentos de lazer e descanso é fundamental para o bem-estar físico e mental, bem como para uma maior produtividade no trabalho.

Abaixo, veja dicas para ajudar a manter o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

1. Estabeleça limites claros

Defina horários fixos para começar e terminar o expediente, evitando levar tarefas de trabalho para casa ou para momentos de lazer. Comunicar esses limites à equipe e à família também ajuda a manter o equilíbrio, garantindo que todos respeitem seu tempo dedicado ao descanso e à vida pessoal.