4 motivos para visitar a Amazônia

Veja as vantagens de conhecer as riquezas naturais e culturais dessa região

Viajar está nos planos de muitas pessoas, especialmente para aproveitar os feriados. Enquanto algumas visam ao exterior, outras procuram novos destinos dentro do território nacional. Em 2023, o site Melhores Destinos listou os 50 melhores destinos brasileiros para viajar — e várias das localidades do Norte foram citadas, principalmente devido à proximidade com a floresta amazônica.

Gigi Vilela, comunicadora, influenciadora e apresentadora do podcast Eureka com Gigi também compartilha da opinião, reforçando que a Amazônia tem muito a nos ensinar com sua riqueza natural e cultural. “Depois de viajar para muitos lugares no mundo, estive na Amazônia e foi onde senti a maior conexão, principalmente pelo momento atual em que me encontro. Acabei de fazer 50 anos e sinto, na Amazônia, todo o poder de uma mulher madura que sabe o que quer”, conta.

Abaixo, a comunicadora lista os principais motivos para priorizar esse destino na sua próxima viagem. Confira!