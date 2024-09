Horóscopo semanal: previsão dos signos de 30 de setembro a 06 de outubro de 2024

O Sol no signo de Libra fará conjunção com Mercúrio e aspecto tenso com Marte. Além disso, passará por uma conjunção com a Lua no meio da semana, indicando a Lua Nova em Libra – que nos fala sobre as energias do período até a próxima Lua Nova. Com todos esses movimentos, a tendência será de uma fase agitada, com possíveis ações precipitadas e impaciência.

Vênus seguirá em Libra e fará bom aspecto com Saturno e Marte, sugerindo mais leveza para as relações, mais clareza para saber o que deseja, bem como mais equilíbrio e assertividade nas ações. Marte continuará no signo de Câncer e fará aspecto positivo com Saturno e Vênus. Contudo, o planeta entrará em aspecto tenso com o Astro-Rei e Mercúrio, indicando possíveis reações emocionais que poderão entrar em conflito com a razão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.