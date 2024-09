Veja como a menopausa pode ser um marco para o recomeço

Aprendi a cantar o refrão, “não provoque, é cor-de-rosa-choque”, antes mesmo de “ficar mocinha”, como se dizia na época. Menstruei pela primeira vez aos 13 anos, mais tarde do que minhas amigas. E pela última vez aos 48, mais cedo do que esperava. Até então, a menopausa era algo distante. Só me lembrei que ela existia ao sentir os famosos calores do climatério, uns três anos antes. Acordava no meio da noite encharcada de suor e pensava: “Meu Deus, já?!”.

“Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Um sexto sentido maior que a razão.” Essas palavras na voz de Rita Lee, na música “Rosa-choque”, marcaram a minha adolescência. Era o tema de abertura do programa TV Mulher, com foco nas questões femininas, que passava todas as manhãs na Globo, no começo dos anos 1980.

“A menopausa não é o fim, mas um novo capítulo na biografia feminina”, diz Claudia Arruga, 56 anos, juíza e influenciadora, uma das pioneiras do tema no Instagram com o perfil Cool50s. Claudia conta que, ao sentir os primeiros sintomas do climatério, aos 48, ouviu do seu ginecologista: “Bem-vinda, daqui para a frente é ladeira abaixo”. A irritabilidade foi o que mais a afetou, embora também tenha experimentado insônia e ansiedade. Com uma receita inadequada de reposição hormonal, em pleno 2018, ela se deu conta de que poucas pessoas falavam abertamente sobre os sintomas e impactos da menopausa. “Se eu, uma mulher bem-informada, fiquei perdida, imagine aquelas que não têm acesso a nada!”

Criar um perfil dedicado aos dilemas e delícias da segunda metade da vida foi uma maneira de redefinir esse importante rito de passagem. “A menopausa faz parte da feitiçaria feminina. É a fase mais sábia e livre da vida. Além de não menstruar, não corremos o risco de engravidar, o que é maravilhoso. A baixa de energia significa que você precisa se voltar mais para dentro de si. Cuidamos dos outros a vida inteira, temos os filhos criados, agora é o momento de cuidar de nós mesmas”, diz Claudia, ecoando um anseio feminino nem sempre consciente.

É quando o segundo verso da música de Rita Lee, “um sexto sentido maior que a razão” se sobrepõe ao primeiro. Na linha do tempo da vida de uma mulher, é um período em que, para muitas, as demandas externas começam a diminuir, permitindo maior introspecção. “Você sai da fase reprodutiva para uma fase mais ativa e produtiva, em que vai ‘parir’ a si mesma”, diz a terapeuta Livia Penna Firme Rodrigues, autora do livro + Feliz na Menopausa: Guia para Viver Bem sua Maturescência (Guardiã).