7 benefícios das frutas cítricas para a saúde

As frutas cítricas são refrescantes, nutritivas e ricas em vitamina C (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: EdiCase

As frutas cítricas, como laranja, tangerina, limão, maracujá, acerola, morango e abacaxi, são amplamente reconhecidas por seu sabor refrescante e sua versatilidade na culinária. Originárias das regiões tropicais e subtropicais do mundo, são apreciadas em sucos, sobremesas e até pratos salgados. Além de seu paladar agradável, as frutas cítricas são verdadeiros tesouros nutricionais, repletas de vitaminas e compostos benéficos que podem impactar positivamente a saúde de diversas maneiras. Confira, a seguir, 7 benefícios que fazem delas aliadas na dieta. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Ricas em vitamina C As frutas cítricas são uma das melhores fontes naturais de vitamina C, um antioxidante potente que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. O consumo regular dessa vitamina pode reduzir a duração e a gravidade de resfriados, além de proteger o organismo contra doenças. Além disso, desempenha um papel fundamental na produção de colágeno, essencial para a saúde da pele e a cicatrização de feridas.

2. Tem ação antioxidante Além da vitamina C, as frutas cítricas contêm uma variedade de antioxidantes, como flavonoides e carotenoides. Esses compostos ajudam a combater os radicais livres, responsáveis por danos celulares e envelhecimento precoce. O consumo de alimentos ricos em antioxidantes pode contribuir para a redução do risco de doenças crônicas, como diabetes e doenças cardiovasculares. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem. 3. Melhora a digestão As fibras presentes nas frutas cítricas são benéficas para a saúde digestiva. Elas ajudam a regular o trânsito intestinal e previnem a constipação, promovendo uma digestão saudável. “Uma alimentação equilibrada ajuda a preservar as funções do intestino e manter a flora intestinal, que é tão importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo e essencial para prevenir uma série de doenças, como a obesidade”, diz Patrícia Santiago, médica pós-graduada em Nutrologia.

As frutas cítricas ajudam a manter o corpo hidratado, favorecendo a eliminação de toxinas e a saúde da pele (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock) 4. Promove a hidratação As frutas cítricas têm um alto teor de água, o que as torna uma excelente opção para manter o corpo hidratado, especialmente em climas quentes. A hidratação adequada é fundamental para o funcionamento ideal do organismo, pois ajuda na regulação da temperatura corporal, na eliminação de toxinas e na saúde da pele. “Nada substitui a água, mas algumas frutas são excelentes para se cuidar enquanto se hidrata”, comenta a nutricionista Eveline Dana. 5. Aumenta a absorção de nutrientes O consumo de frutas cítricas pode aumentar a absorção de nutrientes importantes, como ferro e cálcio. Isso ocorre porque a vitamina C presente nessas frutas melhora a biodisponibilidade do ferro, especialmente em fontes vegetais. Incorporar frutas cítricas nas refeições pode, portanto, ajudar a prevenir anemias e a fortalecer os ossos.

6. Beneficia a saúde da pele Graças ao seu conteúdo de antioxidantes e vitamina C, as frutas cítricas são aliadas para a saúde da pele. A vitamina C é essencial para a síntese de colágeno, o que ajuda a manter a pele firme e saudável. “Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez. 7. Prevenção de doenças cardíacas O consumo regular de frutas cítricas pode estar associado à redução do risco de doenças cardíacas. Isso se deve à presença de flavonoides, que podem ajudar a baixar a pressão arterial e melhorar a saúde dos vasos sanguíneos.