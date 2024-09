5 sintomas que podem indicar dismorfia corporal

Com a pressão dos padrões de beleza inatingíveis, a preocupação com a aparência física tem se tornado uma constante para muitas pessoas. No entanto, em certos casos, isso pode ir além dos limites e evoluir para um transtorno psicológico, chamado dismorfia corporal, quando há preocupação excessiva com “defeitos” físicos, mesmo que eles sejam inexistentes ou mínimos aos olhos dos outros.

A psicóloga Valeska Bassan, especialista em distúrbios alimentares, destaca cinco sinais que podem indicar dismorfia corporal. Confira a seguir!

1. Preocupação extrema com detalhes do corpo

Um dos principais sinais da dismorfia corporal é a obsessão com partes específicas do corpo, como nariz, pele, cabelos ou peso. “A pessoa tende a focar em uma imperfeição mínima ou inexistente, o que gera um nível elevado de angústia”, explica Valeska. Essa insatisfação pode interferir na autoestima e no bem-estar mental, levando a comportamentos extremos.