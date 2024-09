5 saladas para ajudar a combater o inchaço

Em um recipiente, coloque o azeite, o suco de limão e o óleo de gergelim e misture. Adicione o gengibre, o alho, a cebolinha e o gergelim torrado e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, em uma saladeira, coloque os vegetais e regue com o molho. Sirva em seguida.

Em uma panela, coloque as cenouras, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos após levantar fervura. Com a ajuda de uma escumadeira, retire as cenouras da panela e repita o mesmo processo com a vagem e o brócolis. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Salada de alface com couve e beterraba

Ingredientes

Folhas de 1 ramo de alface

1 folha de couve picada

1/2 maçã sem sementes e picada

1 pepino cortado em rodelas

1 beterraba descascada e ralada

descascada e ralada 1 colher de sopa de sementes de gergelim

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque as folhas de alface, a couve, a maçã, o pepino, a beterraba e o gergelim e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de abacaxi com pepino, kiwi e amêndoas (Imagem: Lunov Mykola | Shutterstock)

Salada de abacaxi com pepino, kiwi e amêndoas

Ingredientes

1 abacaxi descascado e cortado em cubos

2 kiwis amarelos descascados e fatiados

amarelos descascados e fatiados 1 pepino cortado em fatias finas

2 colheres de sopa de amêndoas torradas e laminadas

Suco de 1 limão

Folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque o abacaxi e o kiwi e misture delicadamente. Enrole as fatias de pepino e disponha sobre a salada. Tempere com o suco de limão e salpique com as amêndoas laminadas. Sirva em seguida com as folhas de hortelã.