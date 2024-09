5 receitas de vitamina caseira para aumentar a energia

Sentir-se cansado durante o dia é mais comum do que se imagina, especialmente com a correria da rotina. Para combater essa falta de energia de forma saudável, as vitaminas caseiras são uma excelente opção. Ricas em nutrientes e fáceis de preparar, elas fornecem a dose extra de disposição de que o corpo precisa para enfrentar o dia com mais vitalidade.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas de vitaminas energéticas simples e saborosas que você pode fazer em casa!

Vitamina de abacate com leite em pó

Ingredientes

Polpa de 1 abacate

4 colheres de sopa de leite em pó

2 xícaras de chá de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva.