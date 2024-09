Descubra qual flor representa o seu signo

A vibração das flores ajuda no desenvolvimento interno de cada nativo do zodíaco (Imagem: Miha Creative | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Cada flor tem uma essência única, assim como os signos. Existe uma relação direta entre flores, signos e cores, pois eles estão interligados. Conforme a florista Maiara Munholi, a cor e o tipo da planta altera diretamente o nosso psicológico. “Existem estudos que demonstram que as cores influenciam no dia a dia. Algumas flores despertam, alegram. Existem cores para ambientes internos e externos, e isso interliga com a personalidade de cada signo. Libra e Escorpião são signos mais enérgicos, quentes, se destacam, por exemplo, mais com flores vermelhas. O virginiano e o canceriano são mais metódicos, então se identificam mais com cores e flores mais delicadas, como o girassol”, exemplifica a florista. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A flor perfeita para cada nativo do zodíaco A astróloga Jéssica Orbolato ajuda nessa missão de escolher a flor perfeita para cada nativo. Ela explica que a vibração das plantas influencia na relação da natureza com os signos. “As flores e os signos têm muita conexão. Os signos só existem porque os nossos ancestrais observavam o ciclo da natureza. Eles observaram que, quando o Sol ingressa na constelação de Áries, iniciava-se a primavera. A astrologia e todo simbolismo de cada signo nasceu por causa da natureza e das estações do ano”, conta a astróloga.

Vibração das flores e desenvolvimento pessoal Segundo a astróloga Jéssica Orbolato, todos os signos do zodíaco estão presentes no nosso Mapa Astral, permitindo que usemos flores de outros signos no dia a dia. “Precisamos ter essa consciência de não só viver o próprio signo, mas entender que existem comportamentos que preciso refinar na minha vida. Assim, posso trabalhar o desenvolvimento interno junto do conhecimento sobre outros signos relacionado com as vibrações das flores e da natureza. Por exemplo: eu sou leonina e quero trabalhar mais a afetividade, posso comprar margaridas; de Câncer, para enfeitar a mesa do café da manhã”, explica. A flor que representa cada signo A seguir, a florista Maiara Munholi e a astróloga Jéssica Orbolato explicam melhor a relação de cada signo com as flores. Confira! Áries – Gladíolo O gladíolo tem cores muito vibrantes que combinam com a energia de Áries (Imagem: Andrew Fletcher | Shutterstock)

Áries pertence ao elemento Fogo. O primeiro signo do zodíaco dá início à primavera, no hemisfério norte. Por isso, os nativos são os vencedores. Tem muita força de vontade, por isso que o gladíolo combina com o ariano. A flor tem cores muito vibrantes, o fogo pela vida e a ardência por viver. Na alquimia, o signo também tem bastante conexão com a arruda, que proporciona limpeza e força. Touro – Lírio O lírio cor-de-rosa representa muito bem os taurinos (Imagem: Uvamen | Shutterstock) Touro traz conexão com a Terra, por isso, tem ligação com os cinco sentidos. O lírio tem a fragrância marcante e a textura que traz o tato do signo, principalmente a flor cor-de-rosa, que representa muito bem os taurinos. Na alquimia, o taurino tem conexão com o alecrim, que ativa o vínculo com o chakra cardíaco.

Gêmeos – Girassol O girassol representa a diversão e a alegria, características que se conectam com Gêmeos (Imagem: Pablesku | Shutterstock) Gêmeos pertence ao elemento Ar. Expansivo e divertido, não costuma se apegar a nada. Ele tem curiosidade e desejo em aprender e ensinar. O girassol é uma flor que busca muito a luz do sol, que é um astro que representa a diversão e a alegria, características que se conectam com Gêmeos. Na alquimia, o signo tem conexão com a hortênsia, porque essa flor trabalha os chakras mentais e traz equilíbrio. Câncer – Margaridas A pureza da margarida desperta a forte conexão emocional dos cancerianos (Imagem: AylinGuneyiPhotograpy | Shutterstock)

Câncer, o quarto signo do zodíaco, está ligado ao elemento Água, à memória e à afetividade. A margarida, uma flor delicada, reflete essas características. Sua pureza desperta a forte conexão emocional dos cancerianos. Na alquimia, a margarida é considerada um bálsamo, pois ajuda a liberar emoções retidas de maneira suave e equilibrada. Leão – Peônia A peônia é uma flor de imponente, assim como os leoninos (Imagem: Klymenko Mariia | Shutterstock) Leão pertence ao elemento Fogo. Por isso, é um signo marcante, vibrante e mandão. Ele é regido pelo Sol e tudo gira em torno dele, por isso, os leoninos têm essa fama de egocentrismo. A peônia é uma flor de imponência assim como um rei e uma rainha. Na alquimia, a flor é o girassol, que tem relação direta com a estrela maior.

Virgem – Lisianthus As pessoas de Virgem são delicadas, assim como a flor lisianthus (Imagem: nuwatphoto | Shutterstock) Virgem pertence ao elemento Terra e se conecta muito com a natureza. É o único signo do zodíaco representado por uma mulher. Tem muita resiliência e cuidado com os detalhes. As pessoas de Virgem são delicadas, assim como a flor lisianthus, que traz delicadeza muito forte. Na alquimia, a flor representa a primavera. Libra – Pinóquio O pinóquio é uma flor colorida e vibrante que reflete o espírito de Libra (Imagem: pryzmat | Shutterstock)