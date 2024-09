Confira os benefícios da natação para a saúde

Do tórax aos pés, passando por braços e costas, a natação é um exercício físico que envolve praticamente todos os grupos musculares do corpo. Com baixo impacto nas articulações, nadar pode ajudar a melhorar a saúde respiratória e a flexibilidade, além de ter benefícios para o controle metabólico.

De acordo com o coordenador do curso de Educação Física da Universidade Positivo (UP) e coordenador técnico da UPX Sports, Zair Cândido, a natação pode ser praticada por pessoas de todas as idades. “Desde bebês até idosos, nadar ajuda a manter a saúde física e pode ajudar a aumentar a capacidade pulmonar porque promove alterações nas funções pulmonares, com maior recrutamento dos alvéolos pulmonares e melhora do diafragma. Também melhora as trocas gasosas nas membranas dos alvéolos”, explica.

Isso acontece porque esse exercício trabalha com ciclos respiratórios. O praticante precisa aprender a respirar no ritmo correto para realizar os movimentos necessários sem, por exemplo, engolir água ou ficar sem fôlego.