7 benefícios do chá de louro para a saúde e como prepará-lo

O chá de louro é amplamente utilizado para aliviar problemas digestivos, como gases, inchaço e azia. Suas propriedades carminativas ajudam a reduzir a formação de gases no trato digestivo e estimulam a produção de enzimas digestivas, facilitando a quebra dos alimentos. Isso faz com que o consumo regular da bebida ajude a aliviar desconfortos estomacais, proporcionando um alívio natural após refeições pesadas. Contudo, caso os sintomas persistam, é importante consultar um médico.

“Existem vários chás que podem ajudar a aliviar a dor de estômago devido às suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias. No entanto, é importante ressaltar que cada pessoa pode reagir de maneira diferente aos remédios naturais e, se a dor persistir ou piorar, é aconselhável procurar orientação médica”, reforça Ariane Braz A. C. Brasil, nutricionista do Hospital Edmundo Vasconcelos.

2. Auxilia no controle do diabetes

O chá de louro pode ter efeitos positivos no controle dos níveis de glicose no sangue. Os compostos bioativos presentes nas folhas, como antioxidantes e polifenóis, podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, contribuindo para a regulação da glicose. Isso é favorável para pessoas com diabetes tipo 2, quando consumido regularmente e combinado com uma dieta equilibrada.

“É recomendável, no entanto, a consulta com um nutricionista para fazer a elaboração de um plano alimentar individualizado, ou seja, respeitando as preferências alimentares, faixa etária, hábitos, horários da alimentação, atividade física etc.”, aconselha Deise Regina Baptista, professora do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Paraná. Além disso, o chá não deve substituir o acompanhamento de um profissional da saúde e o tratamento médico.