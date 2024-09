5 destinos pelo mundo para curtir a beleza da primavera

À medida que as estações mudam, as paisagens e experiências oferecidas em diferentes destinos também se transformam. Com a entrada da primavera, o hemisfério sul se altera com uma explosão de cores e fragrâncias. As paisagens viram cenários dignos de cartão postal e os passeios ao ar livre se tornam mais convidativos. Com a mudança de estação, cada destino revela características especiais e atividades exclusivas, que deixam a experiência de viagem mais proveitosa.

A primavera é uma das melhores épocas do ano para visitar o Atacama, o mais árido e mais alto deserto do mundo, localizado no norte do Chile. Nesta estação é possível evitar as temperaturas extremas do inverno e do verão e aproveitar a viagem em um clima mais ameno.

Há ainda outra boa surpresa durante a primavera: geralmente a partir de setembro, o Atacama ganha novas cores graças a bulbos que resistem ao clima rigoroso e brotam como flores roxas e brancas de variadas espécies, cobrindo campos inteiros. O fenômeno é conhecido como “deserto florido” e depende da quantidade de chuvas durante o inverno.

Entre os Andes e o Oceano Pacífico, o Atacama tem incríveis 1.000 km de extensão e 105.000 km², com algumas de suas atrações a mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Entre formações rochosas singulares, gêiseres, vulcões, lagoas e o céu mais estrelado que você vai ver na sua vida, é fácil se sentir em outro planeta.