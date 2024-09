7 brincadeiras para estimular o desenvolvimento infantil

Veja sugestões de atividades práticas que estimulam as habilidades sociais e intelectuais das crianças

“Brincar diariamente é essencial para o desenvolvimento físico, mental, social e emocional das crianças. Embora algumas ainda encarem as brincadeiras como simples diversão, elas são, na verdade, ferramentas indispensáveis ​​para o aprendizado e a aquisição de habilidades importantes”, alerta o Dr. André Ceballos, neurocirurgião.

No entanto, é justamente nessa etapa que os pais e tutores enfrentam um problema comum: o uso exagerado de telas que, em substituição às brincadeiras tradicionais, pode atrapalhar a evolução dos pequenos.

A primeira infância é uma fase crucial para o desenvolvimento infantil. Durante esse período, o cérebro das crianças é altamente receptivo a estímulos, o que é essencial para a formação de habilidades que terão um impacto significativo no futuro.

Segundo o especialista, é por meio do brincar que as crianças exploram o mundo, experimentam novas habilidades e aprendem a interagir com os outros. Além disso, ele ressalta que os pequenos que se envolvem em atividades lúdicas desde cedo aprimoram suas habilidades sociais e intelectuais de forma mais eficaz, adquirindo competências como empatia, atenção, comunicação e tolerância.

Para auxiliar os pais, o Dr. André Ceballos sugere algumas atividades práticas que estimulam o desenvolvimento infantil. Confira!

1. Caixa de tesouros sensorial

Transforme uma caixa em um “tesouro sensorial”. Encha a caixa com objetos de diferentes texturas, como esponjas, bolas de borracha e colheres de metal. Deixe a criança explorar esses itens e incentive-a a descrever as sensações que experimenta e sente. “Essa atividade ajuda no desenvolvimento tátil e a habilidade de se expressar de forma descritiva, habilidades essenciais para a comunicação e percepção sensorial”, explica o Dr. André Ceballos.