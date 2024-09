5 dicas para melhorar o relacionamento com os colegas de trabalho

Inclusive, algumas pesquisas recentes corroboram a ideia: segundo a consultoria Robert Half, 89% das empresas procuradas reconhecem que a motivação e a felicidade dos colaboradores estão diretamente ligadas a bons resultados no trabalho.

Sendo assim, o individualismo, tanto direto (isto é, uma escolha consciente do colaborador de não se relacionar com seus colegas) quanto indireto (por questões como timidez ou falta de experiência no ramo empresarial), não é uma prática vista com bons olhos.

O levantamento também destacou que a satisfação no trabalho é fortemente influenciada pela atuação dos líderes: 94% dos entrevistados afirmaram que são os gestores a principal força motriz para o bem-estar no ambiente de trabalho. Para haver bons resultados, no entanto, é necessário que todos os colaboradores cultivem boas relações entre si.

Curiosamente, um levantamento do Zenklub destacou que diferentes setores requerem diferentes abordagens quando o assunto é felicidade e bem-estar no ambiente corporativo. A área de tecnologia, por exemplo, trouxe uma pontuação de 71,5 (em uma escala de 0 a 100) neste âmbito, enquanto a de farmácia ficou com a menor, em 60,3.

Boa convivência com os colegas de trabalho

É inegável que a construção de relações interpessoais positivas no ambiente de trabalho é fundamental para o sucesso e o bem-estar, tanto profissional quanto pessoal. Porém, as dicas abaixo devem ser praticadas sempre, pois relacionamentos sólidos no trabalho requerem esforço e dedicação contínuos.