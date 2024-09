Veja como a alimentação pode reduzir os efeitos da poluição na saúde

A poluição do ar e as condições climáticas atuais no Brasil têm um impacto significativo na saúde, principalmente a respiratória e cardiovascular. No entanto, uma alimentação adequada pode ajudar reduzir um pouco esses efeitos prejudiciais.

De acordo com a Dra. Ana Luisa Vilela, nutróloga e especialista em emagrecimento, o organismo é constantemente exposto a partículas poluentes, como metais pesados e substâncias tóxicas, que podem provocar estresse oxidativo nas células, em que os radicais livres danificam as estruturas celulares, contribuindo para uma série de problemas de saúde.

Alimentos contra a poluição

Existem alguns alimentos ricos em antioxidantes que têm o poder de neutralizar os radicais livres, atuando como um verdadeiro escudo. “Entre os alimentos mais indicados, estão frutas cítricas, como laranja e limão, que são fontes de vitamina C, conhecida por sua forte ação antioxidante. Além disso, o consumo de alimentos ricos em ômega 3, como peixes gordos (salmão, sardinha) e sementes de chia e linhaça, pode ajudar a reduzir inflamações no corpo, comuns em quem vive exposto a altos níveis de poluição”, diz a médica.