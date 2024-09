Aprenda a fazer da casa um verdadeiro lar

Uma casa transcende a mera estrutura de tijolos e cimento, madeira e vidro; ou mesmo barro, no caso das sustentáveis. Seja do tamanho que for ou onde estiver plantada, cabe a cada um de nós dar significado a ela. Podemos vê-la apenas como um local físico, apto a nos oferecer espaços para lazer, higiene, nutrição e descanso. Mas, se aprofundarmos o olhar, a trataremos como um lugar sagrado, onde a vida se desdobra em seus rituais diários e as memórias se tecem nas dobras do tempo.

Acontece que, com a ascensão do consumismo e a supremacia da tecnologia digital, começamos a flertar com sistemas de automação residencial. Engenhocas que controlam iluminação, clima, segurança e entretenimento com o toque de um botão ou comando de voz. Se no início eram muito caras, hoje se popularizaram, e a ideia de uma “casa inteligente” se tornou cada vez mais viável e atraente, promovendo uma integração enorme da tecnologia no ambiente doméstico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na prática, isso significa que automatizamos tarefas banais como ligar o som, acender as luzes ou abaixar as persianas. Mais ainda: trocamos até hábitos corriqueiros e reconfortantes, como passar um café no coador, por inserir uma cápsula na máquina, sem nos dar conta do impacto ambiental gerado por cada uma que vai para o lixo, formando pilhas.