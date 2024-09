15 plantas medicinais para cuidar da saúde bucal

A fitoterapia utiliza extratos de plantas ou partes delas, como folhas, raízes, flores, cascas e sementes, para preparar remédios naturais a fim de ajudar a tratar e prevenir doenças, além de promover o bem-estar geral. Essas práticas fazem parte da medicina tradicional em muitas culturas ao redor do mundo e, em alguns casos, também são integradas à medicina moderna.

De acordo com Willian Martins Azeredo, coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Anhanguera, os métodos auxiliares nas áreas médicas surgem como forma de contribuir com a saúde, como acontece com a odontologia.

O docente explica que as plantas e seus derivados, por exemplo, são usados há séculos em diversas culturas para tratar problemas bucais e cita que o uso de materiais da flora brasileira, que sejam biodegradáveis e/ou recicláveis, além de ser uma das formas de conservar o meio ambiente, favorece o desenvolvimento de uma comunidade voltada ao bem-estar social.