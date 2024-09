5 dicas para minimizar dores crônicas em dias frios

As dores crônicas podem afetar qualquer pessoa. Dados do Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos (ELSI-Brasil) mostram que, no país, 36,9% das pessoas com mais de 50 anos enfrentam essas dores de forma constante. De acordo com o Dr. Daniel Santos Lopes, profissional da área de Ortopedia do AmorSaúde, o frio pode intensificar a sensação de dor, pois provoca a contração dos músculos, que visa acelerar o metabolismo e aquecer o corpo.

“Essa contração muscular, combinada com a vasoconstrição (diminuição do calibre dos vasos sanguíneos), reduz o fluxo sanguíneo, aumentando a sensibilidade e causando sobrecarga e dor nas articulações. Como resultado, condições como artrite, artrose e fibromialgia, que já são debilitantes, tendem a piorar com a queda das temperaturas”, explica o médico.

Dores crônicas mais impactadas pelo frio

Dores crônicas podem ser descritas como uma persistência ou evolução da dor aguda, e algumas condições são mais sensíveis às mudanças climáticas, especialmente durante os dias frios. São elas: