Veja a importância da vitamina B9 para a saúde do intestino

Um estudo publicado na revista científica The American Journal of Clinical Nutrition revelou que o consumo adequado de folato, também conhecido como vitamina B9 ou ácido fólico, está diretamente ligado à redução do risco de desenvolvimento de câncer no intestino e no reto em até 7%. Esse nutriente pode ser encontrado em alimentos in natura, como vegetais de folhas verdes, leguminosas, frutas cítricas, nozes e sementes.

A suplementação com metilfolato, a forma ativa do ácido fólico, é frequentemente recomendada para mulheres grávidas ou que planejam engravidar, para garantir a ingestão adequada e prevenir possíveis complicações no desenvolvimento fetal. Além disso, o Dr. Christian Aguiar, médico especialista em medicina natural e integrativa, diz que a vitamina auxilia na formação de células vermelhas do sangue e ajuda na síntese e reparo de DNA e RNA.

“A vitamina B9 ajuda a produzir e manter novas células vermelhas no sangue, prevenindo a anemia megaloblástica, que causa fraqueza e fadiga. Além disso, ela é essencial para a síntese, reparo e funcionamento do material genético, importante para a divisão e crescimento celular”, explica.