5 alimentos que atrapalham o processo de emagrecimento

Veja como o cuidado com a alimentação é essencial para manter a saúde e o controle do peso

Atualmente, é comum as pessoas desejarem manter a boa forma e a saúde do corpo. No entanto, certos hábitos alimentares podem dificultar essa jornada e impactar negativamente o organismo, contribuindo para o surgimento de doenças e a redução da qualidade de vida. A exemplo disso estão os fast foods, procurados como uma alternativa rápida e prática para o dia a dia, mas responsáveis por aumentar a ingestão de açúcares, conservantes e calorias. A seguir, veja outros alimentos que podem atrapalhar o emagrecimento!

1. Cereais refinados

Alimentos como arroz branco, macarrão e pão não integral possuem um nível maior de carboidratos que, se ingeridos em grande quantidade, podem gerar o aumento de peso. “Eles atrapalham o processo de emagrecimento, pois são absorvidos rapidamente, aumentando o nível de açúcar no sangue e estimulando a produção de insulina, resultando assim no excesso de açúcar para a célula de gordura”, diz a nutricionista Maria Clara Moreno, que completa: “em excesso, os carboidratos refinados podem piorar o metabolismo, aumentar o risco de diabetes, obesidade e esteatose hepática”.

2. Embutidos

Os embutidos como linguiça, salsicha e presunto são ricos em sódio, gordura e conservantes, que são inimigos da saúde corporal. “Os embutidos contêm uma grande quantidade de calorias, gordura saturada, aditivos artificiais e açúcares adicionados, além de ter uma baixa quantidade de nutrientes essenciais, os tornando alimentos nada nutritivos para os consumidores”, alerta a especialista.