Entenda o que é a mitomania e seus impactos na saúde

A Dra. Jéssica Martani, psiquiatra e especialista em comportamento humano e saúde mental, descreve a mitomania, ou pseudologia fantástica, como um distúrbio complexo e frequentemente mal-compreendido, que pode ter graves consequências para o indivíduo e seus relacionamentos.

“A mitomania não se trata de mentiras ocasionais, como aquelas que podemos contar para evitar situações embaraçosas. As pessoas que sofrem com esse transtorno contam mentiras frequentes, exageradas e, às vezes, completamente fictícias. O mais preocupante é que, com o tempo, elas mesmas começam a acreditar nas histórias que criam”, afirma a psiquiatra Jéssica Martini.

Por que ocorre a mitomania?

O fenômeno ocorre porque, para o mitomaníaco, as mentiras funcionam como uma maneira de preencher lacunas emocionais ou enfrentar a realidade de forma menos dolorosa. “Muitas vezes, esses indivíduos mentem para se sentirem aceitos, admirados ou importantes. Há um desejo intenso de ganhar a aprovação dos outros ou de se proteger de traumas e inseguranças”, esclarece a psiquiatra.