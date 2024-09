7 causas do efeito platô e como sair dele

“O efeito platô acontece durante o processo de emagrecimento, que é quando o corpo deixa de responder aos estímulos da dieta e rotina de exercícios, resultando em uma estagnação na perda de peso. Isso ocorre porque o organismo se adapta à nova rotina de alimentação e exercícios, como defesa ele reduz o gasto energético e dificulta a continuidade do emagrecimento”, explica a especialista. O mesmo ocorre no ganho de massa muscular.

A nutricionista Daniela Zaminiani também destaca que o uso de medicamentos controlados costuma influenciar o efeito platô, “especialmente aqueles que afetam o metabolismo, apetite ou retenção de líquidos, como antidepressivos, corticoides e outros medicamentos hormonais. Esses remédios podem alterar o balanço energético do corpo e dificultar a perda de peso, exigindo ajustes específicos no plano de tratamento e acompanhamento nutricional”, diz.

Segundo as especialistas Alice Paiva e Ana Carolina Matos, diversos fatores podem causar o efeito platô, tanto na perda de peso quanto no ganho de massa muscular. Entre eles, elas destacam:

Mas quais são as causas e como combater esse problema? Isso é o que Daniela Zaminiani, a nutricionista Alice Paiva e a profissional de educação física da Total Pass Ana Carolina Matos explicam a seguir. Confira!

Como identificar o efeito platô na hipertrofia?

Para identificar o efeito platô tanto no emagrecimento quanto na hipertrofia, é crucial observar sinais de estagnação nos resultados apesar da continuidade dos esforços. No emagrecimento, Alice Paiva explica que o problema, geralmente, é indicado pelo estacionamento do peso na balança e pausas nas medidas. Já na hipertrofia, Ana Carolina Matos indica que o platô é caracterizado pela ausência de ganho de massa, dificuldade para aumentar a carga, falta de motivação e cansaço excessivo.

5 dicas para superar o efeito platô

Para superar o efeito platô, é fundamental adotar novos hábitos no dia a dia. Nesse sentido, as especialistas recomendam: