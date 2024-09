5 receitas de frango assado para o almoço de domingo

Asas de frango com molho barbecue (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)

Asas de frango com molho barbecue

Ingredientes

500 g de asas de frango

200 g de molho de tomate

2 colheres de sopa de ketchup

3 colheres de sopa de vinagre de maçã

3 colheres de sopa de água

3 colheres de sopa de açúcar

1 folha de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter. Adicione a água, o vinagre e o molho de tomate e mexa para incorporar. Acrescente o ketchup e a folha de louro e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque as asas de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira as asas de frango para um refratário e pincele com um pouco de molho. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Passado esse tempo, retire as asas do forno, vire e pincele novamente com o molho. Leve ao forno por mais 10 minutos e repita o processo até que elas estejam cozidas e bem douradas. Sirva em seguida.