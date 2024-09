6 receitas com quinoa para ajudar a emagrecer

Pão de quinoa

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de quinoa cozida

3 ovos

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1/3 de xícara de chá de água

1/2 xícara de chá de amido de milho

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sobremesa de psyllium

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a quinoa, o azeite, a água e os ovos e bata por 1 minuto. Adicione o amido de milho, a farinha de aveia, o sal e o psyllium e bata até obter uma consistência homogênea. Após, junte o fermento químico e bata para misturar com os demais ingredientes. Unte uma assadeira com azeite e enfarinhe com farinha de aveia, despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Quinoa com tomate-cereja e azeitonas

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

1/4 xícara de chá de azeitonas pretas fatiadas

1/2 pepino fatiado fino

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

2 xícaras de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Hortelã fresca para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe, em fogo médio, a quinoa em 2 xícaras de chá de água com uma pitada de sal por 15 minutos. Reserve. Depois, em uma tigela grande, misture os tomates, as azeitonas e o pepino. Adicione a quinoa cozida e tempere com o suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Misture bem, finalize com hortelã fresca e sirva.