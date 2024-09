Horóscopo do dia: confira a previsão de 12/9 para os 12 signos

A posição dos astros indica que o dia será bastante intenso (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O horóscopo de hoje indica que as energias cósmicas trarão movimentos intensos na vida social, profissional e emocional. Este é o momento de compreender melhor as suas necessidades e cuidar daquilo que deseja. O dia também exige cautela, por isso, tenha atenção aos excessos e atitudes impulsivas para evitar conflitos. A seguir, confira a previsão completa de 12/9 para os 12 signos. Áries O ariano estará em busca de cuidar daquilo que deseja se tornar no futuro (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O dia de hoje será mais movimentado em sua vida profissional. Você estará em busca de cuidar daquilo que deseja se tornar no futuro. É possível que surjam oportunidades que te aproximem de pessoas que podem abrir caminhos importantes em sua carreira. Entretanto, algumas demandas familiares e emocionais tendem a te levar a agir de maneira intensa e precipitada.

Touro Hoje será um dia favorável para o taurino planejar alguma viagem (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) No dia de hoje, você se sentirá mais animado(a) e com mais vitalidade para ir em busca do que nutre a sua alma e da realização de seus sonhos. Tenderá a ser um dia rodeado por coragem e otimismo, favorável para fazer ou planejar alguma viagem, mas que pede atenção para a tendência a excessos e ações precipitadas. Gêmeos O geminiano poderá ter mais coragem para encarar seus medos e dores (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

No dia de hoje, você poderá se deparar com alguns medos e desconfortos, mas também tenderá a ter mais coragem para encarar suas dores. Isso te ajudará a compreender o que precisa ser feito para deixar de alimentar padrões nocivos. Entretanto, é possível que você venha a agir de maneira um tanto radical, esteja atento(a) e acolha suas dores emocionais. Câncer O canceriano estará mais envolvido com o bem-estar da sua vida afetiva (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) Você tenderá a estar mais envolvido(a) com o bem-estar da sua vida afetiva no dia de hoje, buscando encontrar mais equilíbrio e compreendendo melhor as necessidades do outro. Entretanto, tendem a surgir conflitos, especialmente por alguma disputa de poder que pode ser inconsciente, em que cada um quer fazer valer a sua vontade.

Leão É possível que o excesso de movimento gere tensão ao leonino, afetando sua saúde (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) No dia de hoje, você estará mais envolvida(o) com os afazeres da sua rotina. Tenderá a ser um dia bastante movimentado, cheio de compromissos e, apesar de se sentir com mais energia, é possível que o excesso de movimento te gere tensão, afetando sua saúde. Procure direcionar essa energia de maneira que consiga aproveitá-la da melhor forma. Virgem O virginiano sentirá necessidade de se dedicar ao que nutre a sua alma e o conecta com seus potenciais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

No dia de hoje, o desejo de se dedicar ao que nutre a sua alma e te conecta com seus potenciais tenderá a estar bem presente. É possível que surjam alguns desentendimentos por esse excesso de energia emocional. Portanto, procure acolher suas emoções, dedicar mais tempo para estar consigo e fazer algo que nutre a sua autoestima. Isso te ajudará a se equilibrar. Libra É possível que o libriano se sinta mais confuso e se depare com mal-entendidos (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) Hoje tenderá a ser um dia em que as demandas do trabalho entrarão em conflito com as necessidades da família. Isso exigirá mais da sua atenção, pois poderá afetar suas necessidades emocionais também. É possível que se sinta mais confusa(o) e que surjam mal-entendidos. Para lidar com tudo isso, será necessário desacelerar e acolher suas emoções.

Escorpião O escorpiano estará em busca de sair da rotina e qualquer lugar fora de casa chamará mais a sua atenção (Imagem: Platon Anton | Shutterstock) No dia de hoje, você estará em busca de sair da rotina e qualquer lugar fora de casa chamará mais a sua atenção. Tenderá a ser um dia bastante movimentado na vida social. Contudo, sua mente estará mais agitada. Poderá ter dificuldade de discernimento e se dispersar mais, o que te levará a se envolver em assuntos e lugares que não te fazem bem. Tenha cuidado! Sagitário O sagitariano estará mais envolvido com as questões da vida financeira e a fase será fértil para suas economias (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)