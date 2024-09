Conheça as belezas naturais de Santo Amaro

O destino fica no coração do Maranhão e guarda cenários paradisíacos

Santo Amaro, um pequeno paraíso localizado no coração do Maranhão, é um destino que encanta com sua beleza natural e tranquilidade. Situado na região dos Lençóis Maranhenses, o município é uma verdadeira joia escondida, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar um dos ecossistemas mais singulares do Brasil. Para chegar a Santo Amaro, é possível partir de São Luís, a capital do estado, em uma viagem de aproximadamente 4 horas.

A localização do município é uma das suas grandes vantagens, pois permite um acesso rápido e direto às lagoas cristalinas e às dunas imaculadas do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Diferente de Barreirinhas, onde é necessário percorrer uma certa distância até o início das dunas, em Santo Amaro, as maravilhas naturais estão praticamente à porta de cada pousada.

Santo Amaro possui lagoas deslumbrantes

As lagoas de Santo Amaro são conhecidas por sua pureza e cor deslumbrante. Durante a estação chuvosa, entre janeiro e junho, as lagoas enchem e se transformam em verdadeiros oásis no meio das dunas brancas. A Lagoa das Andorinhas é uma das mais famosas, com suas águas de um azul profundo que contrastam com as areias alvas. Já a Lagoa da Betânia se destaca pela tranquilidade e pelo cenário exuberante, cercado de vegetação nativa. Cada lagoa tem sua própria personalidade, e explorá-las é como descobrir um novo paraíso a cada parada.