Horóscopo semanal: previsão dos signos de 09 a 15 de setembro de 2024

Ainda, Marte seguirá em Gêmeos e fará aspecto tenso com Netuno, sugerindo possíveis ações precipitadas e impulsivas, bem como falta de clareza e direcionamento. Com isso, haverá conflitos decorrentes de mal-entendidos e excesso de expectativas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Mercúrio entrará no signo de Virgem, que é regido por ele. Além disso, fará bom aspecto com Marte , apontando momento propício para organizar a rotina e amenizar os aspectos tensos do Sol. Vênus em Libra fará aspecto positivo com Júpiter, indicando um bom período para harmonizar as relações.

O Sol em Virgem seguirá em aspecto tenso com Saturno. Haverá, assim, tendência ao aumento de cobranças, críticas, desânimo e pessimismo, o que poderá deixar o ambiente desafiador. O Astro-Rei também fará aspecto tenso com Netuno, sugerindo excesso de sensibilidade, bem como dificuldade para ter clareza. As duas inclinações poderão se equilibrar. Afinal, Saturno emanará senso de realidade, enquanto Netuno trará flexibilidade e leveza.

No ambiente familiar, os ânimos continuarão exaltados. Além disso, a propensão será de desentendimentos. Ao mesmo tempo, poderá enfrentar os medos e fantasmas do passado com mais determinação e coragem.

Você se envolverá mais com os afazeres da rotina e com a necessidade de organizá-los de maneira produtiva. Apesar disso, será necessário observar a tendência à autocobrança e ao excesso de responsabilidades, pois isso poderá afetar a saúde e levá-lo(a) ao pessimismo. Você também tenderá a se confundir e se enganar com facilidade. Portanto, para evitar mal-entendidos, atente-se às suas atividades.

Ainda neste período, poderá cometer enganos e não ter muita clareza, deixando tudo um tanto confuso. Para lidar com esses cenários, procure respeitar os seus limites, fazendo o que é possível para si, reconhecendo o seu empenho e dedicação e não se deixando levar pela autocrítica e autocobrança. Tenha cautela também com os gastos por impulso, pois eles poderão prejudicar o setor financeiro.

Nesta semana, haverá o desejo de se dedicar ao que lhe traz alegria e conexão com a sua essência. Entretanto, a tendência será que se depare com situações que o(a) impedem de fazer aquilo de que gosta e que chamam para as responsabilidades assumidas. Tais cenários, mesmo desagradáveis, o(a) ajudarão a regular o ego e ser mais realista e consciente nas ações.

Câncer

O canceriano se envolverá mais com as questões familiares, com a organização do lar e com as memórias e lembranças do passado (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você se envolverá mais com as questões familiares, com a organização do lar e com as lembranças do passado. No entanto, os dias serão mais desafiadores e com maiores responsabilidades, o que poderá sobrecarregá-lo(a), além disso, haverá a possibilidade de que um parente mais velho precise dos seus cuidados.

Por outro lado, o momento será favorável para organizar a relação com o passado, encarando o que aconteceu de forma mais madura e empática. Por fim, você terá mais energia e disposição para ir em busca do que deseja. Ao mesmo tempo, tenderá a agir de maneira precipitada e sem clareza. Portanto, tenha mais cautela com as suas ações.