Os cogumelos são ricos em nutrientes e vitaminas que favorecem a saúde geral do corpo (Imagem: Jaroslav Machacek | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Encontrados em pratos como omeletes, sopas, pizzas e saladas, os cogumelos são versáteis. Ricos em nutrientes, vitaminas e compostos bioativos, oferecem uma série de benefícios para a saúde. Entre as vantagens estão o fortalecimento do sistema imunológico e o controle de peso. A seguir, confira outros 6 benefícios dos cogumelos para a saúde: 1. Ajuda a proteger o cérebro Segundo um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, e publicado na revista científica Journal of Neurochemistry, o composto ativo Hericium erinaceus, presente nos cogumelos e conhecido como juba de leão, estimula o crescimento dos nervos e melhora a memória. De acordo com os cientistas, a descoberta pode ajudar a tratar e prevenir distúrbios cognitivos, como a doença de Alzheimer. "Testes de laboratório mediram os efeitos neurotróficos de compostos isolados do Hericium erinaceus em células cerebrais cultivadas e, surpreendentemente, descobrimos que os compostos ativos promovem projeções de neurônios, estendendo-se e conectando-se a outros neurônios", declarou Frederic Meunier, professor do Queensland Brain Institute, a revista científica Journal of Neurochemistry.

2. Fornece energia para o corpo Por ser uma boa fonte de vitaminas do complexo B, como niacina e riboflavina, o cogumelo ajuda a fornecer energia para o corpo, convertendo proteínas, gorduras e carboidratos em energia utilizável. Além disso, contêm antioxidantes e minerais, como selênio e cobre, que ajudam na saúde celular e no combate ao estresse oxidativo, o que pode contribuir para a sensação de vitalidade e bem-estar geral. 3. Ajuda a previnir doenças cardíacas Os antioxidantes dos cogumelos também favorecem a saúde do coração, uma vez que combatem os radicais livres que, segundo o cardiologista Bruno Ganem, podem provocar danos na parede arterial, “que contribuem para a formação de placas de gordura e possível obstrução do vaso sanguíneo, que pode gerar o infarto do miocárdio. O papel dessas substâncias antioxidantes está em ‘capturar’ os radicais livres impedindo que eles provoquem danos celulares”, diz. As fibras dos cogumelos favorecem a formação e eliminação de bolo fecal (Imagem: Katy Flaty | Shutterstock)

4. Melhora o funcionamento do intestino Fonte natural de fibras, os cogumelos promovem a saúde intestinal. “A fibra é importante porque nós, humanos, não somos capazes de digerir a maioria das fibras presentes nas frutas, verduras e cereais integrais (celulose), assim ela permanece no interior do nosso intestino até o momento da eliminação, retendo água no nosso bolo fecal e tornando-o mais pastoso, o que facilita o transporte até o reto e a sua posterior eliminação através da defecação”, explica Danilo Munhóz, médico coloproctologista de Brasília. 5. Favorece a saúde óssea O cogumelo contém uma boa quantidade de vitamina D, um nutriente vital para a saúde dos ossos, mas difícil de encontrar na natureza. Essa substância ajuda o corpo a absorver cálcio, crucial para a formação e manutenção dos ossos. 6. Ajuda a preservar a saúde da pele Os cogumelos contêm uma alta concentração de dois antioxidantes importantes para a saúde da pele: ergotioneína e glutationa. Esses antioxidantes, em conjunto, ajudam a proteger o corpo contra o estresse fisiológico, que pode acelerar o processo de envelhecimento da pele, resultando no aparecimento precoce de rugas, linhas finas e perda de elasticidade.