O feijão-preto é um alimento versátil e repleto de nutrientes que favorecem a saúde do corpo (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O feijão-preto é um alimento versátil e amplamente apreciado em diversas culturas. No Brasil, é comum vê-lo em pratos como feijoada, sopas e hambúrgueres, que aproveitam seu sabor marcante e sua rica composição nutricional. A exemplo disso estão as proteínas, ferro, fibras, vitaminas e minerais, que fazem parte de sua composição e oferecem inúmeros benefícios para a saúde. A seguir, confira 7 benefícios do feijão-preto para a saúde: 1. Mantém a saúde cardiovascular O consumo regular de feijão-preto está associado à manutenção da saúde cardiovascular. Isso porque este grão contém fibras que ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL no sangue (que em excesso é prejudicial para o corpo). Além disso, é fonte de antioxidantes que combatem os efeitos danosos dos radicais livres. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o médico cardiologista Bruno Ganem.

Ainda segundo o especialista, nas artérias do coração, os radicais livres podem provocar lesões na parede arterial, “que contribuem para a formação de placas de gordura e possível obstrução do vaso sanguíneo, que pode gerar o infarto do miocárdio. O papel dessas substâncias antioxidantes está em ‘capturar’ os radicais livres impedindo que eles provoquem danos celulares”, acrescenta. 2. O feijão-preto ajuda a prevenir a anemia Por ser rico em ferro, o feijão-preto é sem dúvidas um dos melhores alimentos para combater a anemia. Isso acontece porque é exatamente a falta desse mineral que causa a anemia ferropriva. Mas atenção, para que o corpo absorva melhor o ferro presente nesse grão, é importante consumi-lo junto a alimentos ricos em vitamina C, como laranja, limão ou pimentão, que potencializam a absorção do mineral. 3. Promove a saúde digestiva Entre os benefícios do feijão-preto para a saúde estão as fibras presentes no grão. Elas beneficiam a saúde do coração e favorecem a digestão, ajudando a regular o trânsito intestinal e prevenindo a constipação. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que elas exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

4. Facilita a perda de peso Segundo dados de uma pesquisa da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), não consumir feijão está associado a uma chance 10% maior de desenvolver o excesso de peso e 20% maior para a obesidade, em relação à população que consome o produto com frequência. Por outro lado, o estudo revelou que o consumo regular do grão em cinco ou mais dias da semana protege contra o desenvolvimento de excesso de peso em 14% e 15% para a obesidade. O feijão-preto ajuda na regeneração e fortalecimento das fibras musculares (Imagem: Diana Grytsku | Shutterstock) 5. Favorece o ganho de massa muscular O feijão-preto é um grande aliado no ganho de massa muscular, pois é uma boa fonte de proteína, que ajuda na regeneração e fortalecimento das fibras musculares. “Estudos mostram que, para um ganho focado em hipertrofia, devemos ingerir 1,5 g a 2 g de proteína por kg de peso corporal. Isso significa, por exemplo, que, se você tem 80 kg, deve ingerir, no processo de hipertrofia, entre 120 g e 160 g de proteína”, explica a nutróloga Marcella Garcez.