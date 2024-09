Conheça os alimentos que promovem a saúde do cérebro

A alimentação é uma parte fundamental para manter a saúde do cérebro (Imagem: Ravil Sayfullin | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A alimentação desempenha um papel fundamental na saúde cerebral, sendo uma das principais maneiras de promover e manter a função cognitiva ao longo da vida. Além dos alimentos tradicionais, o avanço da tecnologia tem destacado os nootrópicos, alimentos e suplementos conhecidos por melhorar o desempenho mental sem causar efeitos colaterais. Para maximizar os benefícios cognitivos, deve-se adotar uma dieta equilibrada e diversificada, rica em alimentos naturais e minimamente processados. O que são alimentos nootrópicos? Segundo a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), os chamados alimentos nootrópicos – cujo nome vem do grego “nóos” (mente) e “tropo” (direção) – supostamente têm a capacidade de ajudar a melhorar o desempenho mental sem efeitos colaterais negativos. São alimentos ou suplementos ricos em substâncias que estimulam a nossa capacidade cognitiva, seja por um incremento na memória, atenção, concentração ou motivação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Os nootrópicos são usados pelos homens há milhares de anos e atualmente inúmeros novos compostos com maior eficiência foram descobertos. Alguns alimentos nootrópicos são utilizados desde a antiguidade, como o café e o cacau, entre outros”, explica a nutróloga.

A farmacêutica e gerente técnica da Biotec, Maria Eugênia Ayres, complementa: “nas farmácias de manipulação, os ingredientes nootrópicos são encontrados em formas que vão além das cápsulas, como chocolates, shakes e sopas. Eles podem ser preparados e ingeridos rapidamente antes de trabalhar, em um lanchinho no escritório ou durante os estudos para aperfeiçoar a função cognitiva”. Como consumir os suplementos com segurança? A Dra. Marcella Garcez indica que o ideal é que suplementos e medicamentos nootrópicos tenham prescrição médica, porém os alimentos que têm a funcionalidade de melhorar o estado de atenção e a cognição podem ser incluídos em um hábito alimentar saudável. “Eles são indicados quando há necessidade de melhora na performance do cérebro, da memória e concentração. Entre os alimentos com funcionalidades nootrópicas, estão: o salmão, rico em DHA, e os ovos, fonte de fosfatidilserina; o chá-preto, rico em teanina e cafeína, como o café, e o chá-verde, que também carrega catequinas em sua fórmula. Já as verduras, frutas, cereais e carnes trazem vitaminas e minerais fundamentais para a saúde do cérebro”.

A nutróloga explica que “as vitaminas do complexo B, como a B1, B6, B9 e B12, são potenciais provedores de energia cerebral. Já vitaminas C e E e minerais como o magnésio e o zinco também garantem que sinapses e impulsos nervosos sejam bem-sucedidos e atuam na produção de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, essenciais para o controle da ansiedade e com ação antidepressiva”. Segundo a médica, a deficiência de alguns desses nutrientes, por sua vez, pode acarretar alguns sintomas. Como exemplos, pode-se citar mudanças de humor, irritabilidade, depressão, aprendizado lento, perturbações visuais, problemas auditivos, confusão mental, cefaleia, demência, fadiga, problemas de memória, hiperatividade, alterações emocionais e ansiedade. O mirtilo é um alimento poderoso para o cérebro (Imagem: Photoroyalty | Shutterstock)