6 atrações imperdíveis em Barreirinhas

Barreirinhas é a principal via de acesso aos impressionantes Lençóis Maranhenses (Imagem: Naeblys | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Barreirinhas, localizada no estado do Maranhão, é a porta de entrada para um dos cenários naturais mais impressionantes do Brasil: os Lençóis Maranhenses. Esse município, que fica a aproximadamente 250 km da capital São Luís, é o ponto de partida para quem deseja explorar esse vasto deserto de dunas brancas e lagoas cristalinas que se estende por mais de 1.500 km². Com uma infraestrutura bem desenvolvida para atender turistas de todos os perfis, Barreirinhas é a base perfeita, oferecendo fácil acesso à natureza e uma variedade maior de atrativos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1. Lagoas dos lençóis maranhenses Para chegar às famosas lagoas dos lençóis, é necessário atravessar o Rio Preguiças, um dos cartões postais da região. Essa travessia já faz parte da aventura, com cenários que combinam o verde da vegetação ribeirinha e o azul das águas.

A partir do centro de Barreirinhas, é possível encontrar várias opções de transporte, incluindo veículos 4×4 e barcos, que levam os visitantes até os principais circuitos de lagoas, como o da Lagoa Azul e o da Lagoa Bonita, que ficam a cerca de 20 a 30 km do centro da cidade. O trajeto, que inclui trechos de estrada de areia e dunas, é uma experiência por si só, proporcionando cenários instagramáveis e uma imersão gradual na paisagem única dos lençóis maranhenses. 2. Circuito das Lagoas O Circuito das Lagoas é, sem dúvida, a principal atração de Barreirinhas. As lagoas, que se formam entre as dunas durante a estação chuvosa são conhecidas por suas águas de tons azulados e esverdeados, que contrastam com o branco das areias, criando um cenário de tirar o fôlego. A Lagoa Azul e a Lagoa Bonita estão entre as mais visitadas, mas há outras a serem vistas ao longo do caminho, que podem se formar ou secar a cada estação. A experiência de caminhar pelas dunas ou mergulhar nas águas cristalinas proporciona um contato íntimo com a natureza.

O passeio de barco pelo Rio Preguiças revela comunidades tradicionais, pontos turísticos e rica fauna e flora (Imagem: Cavan-Images | Shutterstock) 3. Rio Preguiças Barreirinhas proporciona também fácil acesso a outras atividades que vão além das lagoas, em comparação com as vizinhas Atins e Santo Amaro. Outro atrativo imperdível da região é o passeio de barco pelo Rio Preguiças, que leva os visitantes a comunidades tradicionais e pontos turísticos como o Farol de Mandacaru, que oferece uma vista panorâmica do rio. Durante a navegação, é possível avistar uma diversidade de fauna e flora, incluindo as icônicas palmeiras de buriti e aves nativas. 4. Rio Formigas Além do Rio Preguiças, o Rio Formigas também é uma excelente opção para quem gosta de atividades aquáticas. O passeio de boia cross é um dos atrativos mais divertidos e relaxantes, onde os turistas flutuam rio abaixo em boias, apreciando a paisagem ao redor e a tranquilidade do ambiente.

5. Sobrevoo da região Mais uma opção para os aventureiros é o sobrevoo da região em aviões de pequeno porte. Com vistas que englobam os Lençóis e o Rio, o passeio dura entre 20 e 30 minutos. Empresas que prestam esse serviço podem ser encontradas no município. 6. Restaurantes famosos Na gastronomia, Barreirinhas também não decepciona. A cidade oferece uma boa diversidade de restaurantes que servem desde pratos típicos maranhenses, como o arroz de cuxá e o peixe grelhado, até opções mais internacionais. O restaurante “A Canoa” é famoso por sua localização privilegiada às margens do Rio Preguiças e pelos pratos regionais frescos. Outra opção bastante popular é o “O Bambu”, conhecido por seu ambiente rústico e pratos saborosos.