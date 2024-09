7 benefícios da couve-flor e formas criativas de usá-la

A couve-flor é rica em nutrientes essenciais para a manutenção da saúde e bem-estar geral do corpo. Ela possui em sua composição vitamina C, que é um poderoso antioxidante, vitamina K, fundamental para coagulação sanguínea e saúde óssea e vitaminas do complexo B, além de ser uma ótima fonte de minerais como o Potássio e o magnésio.

2. Ação antioxidante

Rica em sulforafano, um composto bioativo presente em vegetais crucíferos, a couve-flor é uma poderosa fonte de antioxidantes, protegendo as células do envelhecimento precoce e de várias doenças crônicas, além de auxiliar na redução da inflamação.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

3. Promove a saúde digestiva

A couve-flor é rica em fibras, essencial para o bom funcionamento do sistema digestivo, ajudando a prevenir a constipação e melhorando o trânsito intestinal. Isso reduz o risco de distúrbios como o intestino preso. Além disso, as fibras presentes na couve-flor alimentam as bactérias benéficas do intestino, funcionando como prebióticos.