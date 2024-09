6 receitas fit com banana para incluir na dieta

A banana é uma fruta rica em carboidratos, fibras, potássio e magnésio. Além disso, oferece diversos benefícios para a saúde, pois ajuda a reduzir a pressão arterial e evitar cãibras musculares, bem como fornece energia para o corpo. Inclusive, por ser leve e nutritiva, pode ser utilizada em receitas que auxiliam no emagrecimento. Por isso, selecionamos algumas sobremesas com banana para você experimentar. Confira!

Bolo de banana

Ingredientes

3 ovos

2 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1/2 xícara de chá de leite de soja

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de aveia

2 colheres de sopa de óleo de coco

2 colheres de sopa de xilitol

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os ovos, as bananas, o leite de soja e o óleo de coco e bata bem. Acrescente a farinha de trigo integral, a farinha de aveia, o fermento químico e o xilitol e bata por mais 2 minutos. Após, transfira a massa para uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 50 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Doce de banana

Ingredientes

3 bananas maduras, descascadas e cortadas em fatias

1 colher de sopa de xilitol

1/4 de xícara de chá de água

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as bananas e leve ao fogo médio para cozinhar até derreterem e formarem um purê. Adicione a água, o xilitol e a canela e cozinhe até o doce começar a soltar do fundo da panela, mexendo sempre. Desligue o fogo, transfira para um recipiente com tampa e aguarde esfriar. Leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.