8 receitas docinhos de festas para fazer em casa

Brigadeiro (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Os docinhos costumam estar sempre presentes nas festas de aniversário brasileiras. Geralmente, são servidos com o bolo e fazem a alegria de todos os convidados – das crianças até os adultos. Além de irresistíveis e deliciosos, esses pequenos quitutes adicionam um toque especial à celebração. Por isso, selecionamos 8 receitas clássicas, fáceis e deliciosas para você aproveitar. Confira! Brigadeiro Ingredientes 1 colher de sopa de manteiga

790 g de leite condensado

1 xícara de chá de chocolate granulado

4 colheres de sopa de chocolate em pó

em pó Forminhas de papel

Manteiga para untar Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó. Misture e leve ao fogo baixo, mexendo sempre. Quando começar a se desprender do fundo da panela, desligue o fogo e coloque o brigadeiro em um prato untado com manteiga. Reserve e aguarde esfriar. Após, unte as mãos com manteiga e enrole os brigadeiros, passando-os no granulado e colocando-os em forminhas de papel. Sirva em seguida. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Beijinho (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Beijinho Ingredientes 395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

100 g de coco seco ralado

Manteiga para untar

Coco seco ralado para enrolar

Forminhas de papel Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite condensado e a manteiga e misture. Leve ao fogo baixo para cozinhar por 5 minutos, mexendo sempre. Após adicione o coco ralado e mexa para incorporar. Transfira para um prato untado com manteiga e aguarde esfriar. Unte as mãos com manteiga e enrole os beijinhos, passando-os no granulado e colocando-os em forminhas de papel. Sirva em seguida. Docinho de limão com coco Ingredientes 8 colheres de sopa de leite em pó desnatado

4 colheres de sopa de leite em pó de coco

4 colheres de sopa de xilitol

Suco de 1 limão

8 colheres de sopa de água

4 colheres de sopa de coco ralado

Raspas de limão a gosto

Manteiga para untar

Forminhas de papel Modo de preparo Em um recipiente, coloque o leite em pó desnatado, o leite em pó de coco, o xilitol, o suco de limão e a água e misture até obter uma massa moldável. Após, unte as mãos com manteiga e enrole os docinhos. Passe no coco ralado e disponha nas forminhas de papel. Finalize polvilhando com raspas de limão. Sirva em seguida. Cajuzinho Ingredientes 395 g de leite condensado

1 colher de sopa de manteiga

1 xícara de chá de amendoim sem pele e sem sal, torrado e moído

sem pele e sem sal, torrado e moído 1 colher de sopa de chocolate em pó

1 xícara de chá de açúcar cristal

Manteiga para untar

Amendoins inteiros para decorar

Açúcar cristal para passar os docinhos

Forminhas de papel Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o amendoim moído e o chocolate em pó e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela. Retire do fogo, passe o cajuzinho para um prato untado com manteiga e aguarde esfriar. Após, modele os cajuzinhos, passe no açúcar e decore-os com amendoim. Coloque-os em forminhas de papel. Sirva em seguida.

Bicho de pé (Imagem: DihandraPinheiro | Shutterstock) Bicho de pé Ingredientes 1 colher de sopa de manteiga

395 g de leite condensado

25 g de gelatina em pó sabor morango

Manteiga para untar

Forminhas de papel

Açúcar cristal para passar os docinhos Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite condensado e a manteiga e misture. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura. Adicione a gelatina e mexa até desprender do fundo da panela. Após, coloque em um prato untado com manteiga e aguarde esfriar. Unte as mãos com manteiga e enrole os bichos de pé, passando-os no açúcar cristal e colocando-os em forminhas de papel. Sirva em seguida. Beijinho de abacaxi Ingredientes 395 g de leite condensado

1 xícara de café de suco concentrado de abacaxi

50 g de coco seco ralado

1 colher de sopa de manteiga

2 gemas de ovo

Manteiga para untar

Açúcar cristal amarelo para passar os docinhos

Forminhas de papel Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o coco e o suco de abacaxi. Misture e leve ao fogo baixo, mexendo sempre. Quando começar a se desprender do fundo da panela, desligue o fogo e coloque o beijinho em um prato untado com manteiga. Reserve e aguarde esfriar. Após, unte as mãos com manteiga e enrole os beijinhos, passando-os no açúcar e colocando-os em forminhas de papel. Sirva em seguida.

Olho de sogra (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) Olho de sogra Ingredientes 395 g de leite condensado

100 g de coco seco ralado

1 xícara de chá de açúcar

2 gemas de ovo

1/2 xícara de chá de água

500 g de ameixa-preta seca sem caroço

Manteiga para untar

Água quente para umedecer as ameixas

Açúcar cristal para passar os docinhos

Forminhas de papel Modo de preparo Em uma panela, coloque o leite condensado, o coco, o açúcar e as gemas e misture até ficar homogêneo. Acrescente a água e misture novamente. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até desprender do fundo da panela. Desligue o fogo, transfira para um prato untado com manteiga e aguarde esfriar. Em um recipiente, coloque as ameixas e cubra com água quente. Deixe descansar por 5 minutos e escorra. Após, corte-as ao meio, mas sem separar as metades. Reserve. Unte as mãos com manteiga e enrole o docinho. Passe no açúcar cristal e recheie as ameixas. Coloque em forminhas de papel. Sirva em seguida.