5 receitas ricas em proteína vegetal para o almoço

As proteínas vegetais desempenham um papel fundamental em uma dieta equilibrada, especialmente para quem busca alternativas saudáveis e sustentáveis às fontes animais. Incorporar esses alimentos é uma excelente maneira de garantir os nutrientes necessários para o dia a dia, mantendo a energia e promovendo o bem-estar.

Confira, a seguir, 5 receitas ricas em proteína vegetal para você experimentar!

Almôndegas de lentilha

Ingredientes

1 ½ xícara de chá de lentilhas cozidas

cozidas ½ xícara de chá de aveia em flocos

1 cenoura ralada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de cominho em pó

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um processador, bata as lentilhas, a aveia, a cenoura, a cebola, o alho, o molho de soja, o cominho, o sal e pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Modele as almôndegas com as mãos e reserve. Aqueça o azeite em uma frigideira e frite as almôndegas até dourarem por igual. Sirva em seguida.