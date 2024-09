5 filmes e séries para os fãs de dragões

Dragões têm fascinado audiências ao redor do mundo com sua majestade e papel importante em diversos universos ficcionais. Desde batalhas grandiosas e jornadas emocionantes até intrigas dinásticas e busca por redenção, há uma rica variedade de filmes e séries que exploram essas criaturas lendárias.

Um clássico dos anos 80, “Dragonslayer” é um épico de fantasia que segue um jovem aprendiz de mago, Galen (Peter MacNicol), enquanto ele tenta derrotar um dragão ameaçador que aterrorizou uma aldeia medieval. Com efeitos visuais inovadores para a época e uma trama envolvente, o filme oferece uma visão única e sombria dos dragões no cinema.

Em “Eragon”, a tranquilidade do reino de Alagaesia é interrompida quando Galbatorix, um Cavaleiro do Dragão que se volta contra seus próprios irmãos, usa magia proibida para conquistar o reino e governar com tirania. Anos depois, um jovem fazendeiro chamado Eragon (Edward Speelers) encontra um ovo de dragão e se torna o novo Cavaleiro do Dragão. Assim, o jovem embarca em uma jornada para derrubar o tirano Galbatorix e restaurar a paz em Alagaesia.

Onde assistir: Disney+.

3. O Príncipe Dragão (2018)