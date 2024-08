7 benefícios da erva Sálvia para a saúde e como usá-la

Originária do mediterrâneo, a sálvia é uma planta conhecida por suas folhas aromáticas e sabor marcante. No Brasil, a planta é muito utilizada como tempero para variadas receitas, no entanto, essa não é a sua única função. Além de dar um toque especial aos pratos, a sálvia também é conhecida pelas propriedades medicinais, que oferecem diversos benefícios ao corpo. A seguir, conheça alguns deles:

1. Ajuda a reduzir a cólica menstrual

Para algumas mulheres, as dores de cólica durante o período menstrual podem ser um verdadeiro obstáculo para realizar as tarefas do dia a dia. A boa notícia é que o chá de sálvia pode ser um excelente aliado na redução desse desconforto. Isso porque a planta possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam a diminuir as contrações do útero, aliviando as dores de forma natural.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Apesar disso, se o incômodo persistir é importante consultar um especialista, pois, segundo a Dra. Juliana Sperandio, ginecologista parceira de Pantys, a dor pode ser sinal de que algo não está bem. “O importante é observar os sinais que o corpo dá e, se os sintomas persistirem, procurar ajuda médica quanto antes”, completa o ginecologista Dr. Patrick Bellelis.