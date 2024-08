5 receitas com peito de frango surpreendentes e fáceis de fazer

O peito de frango é aquele ingrediente versátil que quase todo mundo tem na geladeira. Mas, às vezes, falta inspiração para transformá-lo em algo realmente especial. Se você acha que já explorou todas as possibilidades, prepare-se para se surpreender, pois além das típicas versões grelhadas, aceboladas ou acompanhadas com saladas, há muitas receitas para você experimentar. Abaixo, confira algumas!

Filé de frango empanado com aveia

Ingredientes

2 filés de peito de frango

Suco de 1 limão

1 ovo

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de aveia para empanar

Farelo de aveia para empanar

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Cubra e deixe descansar por 10 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque o ovo e o sal e bata até ficar homogêneo. Após, passe os filés de frango na farinha de aveia, no ovo e, por último, no farelo de aveia. Disponha em uma travessa untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.

Peito de frango recheado com queijo

Ingredientes

1 kg de filé de peito de frango

2 xícaras de chá de queijo muçarela ralado

muçarela ralado 1 xícara de chá de azeitona verde fatiada

535 g de molho de tomate

Sal, azeite e pimenta-pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com o auxílio de uma faca, faça um pequeno buraco no centro da extremidade mais grossa dos filés e recheie com o queijo e as azeitonas. Feche com a ajuda de palitos e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os filés sobre ela e doure os dois lados. Desligue o fogo, retire os palitos do frango e transfira para uma travessa. Cubra com o molho de tomate e leve ao forno preaquecido a 220 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.