É necessário coragem para enfrentar o mar da vida

As ondas nos ensinam sobre nossa força e o fluir do viver

Era um sábado azul de outono. Eu tinha acabado de me mudar de São Paulo para Ubatuba, no Litoral Norte. Morar perto do mar era um sonho antigo, agora real. Dias antes, quando ouvi falar de uma vivência com o “Homem-Peixe”, achei o nome curioso. Na hora, me lembrei do Homem do Fundo do Mar, seriado de TV dos anos 1970, sobre um homem-anfíbio que podia respirar debaixo d’água e tinha membranas entre os dedos das mãos e dos pés.

O anfíbio em questão, contudo, era Henrique Pistilli, conhecido como o Homem-Peixe do Canal OFF, atleta de bodysurf, com um currículo cheio de siglas e consoantes: HSM Speaker, consultor e mentor de lideranças, sócio-fundador da IMUA Escola do Mar, em Fernando de Noronha.

Como “sea coach”, Henrique se dedica a estudar o movimento do mar, as organizações e o ser humano, treinando pessoas para se reconectarem consigo mesmas por meio da respiração e o contato com o oceano. “Quando entramos na água para uma experiência com intenção clara, vemos que nossas reações inconscientes e atitudes no mar refletem o mesmo movimento da vida cotidiana”, defende ele.