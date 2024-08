6 dicas para acertar nas apresentações do trabalho

Veja como conquistar a atenção do público e transmitir sua mensagem com clareza e confiança

As apresentações são ferramentas essenciais para comunicar ideias, projetos e resultados no ambiente de trabalho. Quando bem-feitas, elas não apenas transmitem informações, mas também têm o poder de influenciar decisões, inspirar equipes e construir credibilidade. Pensando nisso, abaixo, confira algumas dicas para realizar uma boa apresentação!

1. Conheça o seu público

Antes de preparar sua apresentação, entenda quem é o seu público. Saber suas expectativas, interesses e nível de conhecimento sobre o tema abordado ajudará a adaptar o tom do conteúdo e da linguagem, tornando-os mais relevantes e engajadores. Esse cuidado é essencial para garantir que sua mensagem seja bem recebida e compreendida.

“Hoje em dia, cada vez mais, o tom informal tem ganhado espaço em quase todos os eventos empresariais/profissionais, com exceção dos compromissos acadêmicos, médicos ou jurídicos. Em eventos com público com esse perfil, o tom formal ainda é praticamente o único adequado”, explica Fernando Duarte, coach organizacional e diretor-executivo da Hightouch, Interação e Aprendizagem.