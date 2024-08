5 dicas para ajudar a construir a felicidade

Não há uma única definição de felicidade e nem um só jeito de ser feliz. Os estudos sobre a ciência da felicidade mostram que construir a felicidade e o bem-estar é uma habilidade que pode ser treinada por meio das escolhas conscientes que fazemos a cada dia, de nossas ações, da qualidade dos pensamentos que nutrimos e dos relacionamentos que cultivamos.

Entrelaçar o conteúdo dos estudos pesquisados com os depoimentos das 190 pessoas entrevistadas em todas as regiões do Brasil foi uma das experiências mais emocionantes da construção do livro Construindo a felicidade- a ciência de ser feliz aplicada no dia a dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para começar, é essencial destacar os equívocos mais comuns sobre o conceito de felicidade. Em primeiro lugar, assim como saúde não pode ser definida apenas como ausência de doença, felicidade não significa ausência de problemas.