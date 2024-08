7 curiosidades sobre o homem do signo de Virgem

A seguir, confira mais 7 curiosidades sobre a personalidade do homem de Virgem!

No amor, o virginiano deseja estar ao lado de alguém compreensivo, companheiro e que o escute sempre que ele precisar. Além de uma pessoa que se preocupa com a aparência e elegância, ele valoriza a conexão de ideias e valores.

O homem de Virgem costuma ser inseguro e está sempre em busca de perfeição. Ele é carinhoso, mas comedido, porque seu lado mais rígido não o deixa se entregar completamente. É preciso ter um pouco de paciência com esse nativo, afinal ele prefere deixar os sentimentos escondidos o máximo que puder.

O homem de Virgem apresenta uma relação estreita e complicada com o seu lado mais sensível. “Quando não lhe é permitido deixar aflorar a sensibilidade, ele entra em seu pior aspecto, podendo se tornar insuportável e tentar controlar tudo e todos”, destaca a astróloga. No entanto, se o lado sensível for trabalhado, pode se tornar uma pessoa incrível.

O virginiano costuma ser muito crítico e exigente com os outros e consigo. “Ele gosta de tudo correto e em seu devido lugar”, comenta a astróloga Thaís Mariano. Contudo, é muito prestativo. “Gosta de estar presente, de ajudar a resolver os problemas, de ser útil e de compartilhar todo o conhecimento adquirido”, pontua.

A sinceridade do virginiano pode acabar magoando as pessoas (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

4. Sincero e racional

Por ser muito rígido consigo e com os demais, pode acabar magoando as pessoas sem perceber. Isso porque esse nativo tem a tendência de ser extremamente sincero e não mede as palavras. Costuma ser muito racional, em todos os sentidos.

5. Organizado

O homem do signo de Virgem é conhecido pelo seu perfeccionismo, logo, ele tem uma habilidade natural para a organização e gosta de tudo no seu devido lugar, isso o ajuda a garantir que tarefas sejam concluídas com precisão e eficácia.