6 bebidas benéficas para a saúde do cérebro

O cérebro é o órgão que mais consome energia, embora todos os processos fisiológicos do nosso organismo precisem dela. Assim, boas escolhas alimentares são fundamentais para auxiliar os neurônios a trabalharem com maior eficiência.

A alimentação desempenha um papel fundamental no funcionamento do organismo como um todo, principalmente no cérebro, e algumas bebidas podem ser poderosas aliadas para mantê-lo ativo e desempenhando suas funções corretamente.

Por isso, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, fellow da Obesity Society FTOS – USA e Presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), lista seis bebidas “amigas” do cérebro. Todavia, ele alerta que o consumo de todas deve ser inserido numa dieta saudável. Além disso, consulte um profissional da saúde antes de fazer mudanças na alimentação!

1. Água

A água é essencial para o bom funcionamento do organismo, devido à capacidade de mediar reações bioquímicas no interior e entre as células. Também é indispensável para o cérebro, que precisa estar hidratado para desenvolver suas funções.

2. Suco natural de frutas

As frutas, em uma equilibrada mistura com a água, produzem sucos que, além de saborosos, fazem bem para o cérebro. Todavia, para ficarem entre as bebidas benéficas, devem ser consumidos sem açúcar. As frutas cítricas, possuem alta concentração de vitamina C e diferentes flavonoides, que auxiliam no estímulo da memória e aprendizado. As vermelhas são ricas em antioxidantes, ajudando a proteger o cérebro de certos danos e auxiliando na saúde da memória.