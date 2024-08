4 benefícios da erva de sene para saúde e como usá-la

A erva sene (Cassia senna L.) é amplamente reconhecida por suas propriedades fitoterápicas laxantes, eficazes no estímulo da evacuação. No entanto, seus benefícios não se limitam a essa função. Rica em compostos ativos, ela também ajuda a promover a saúde geral do organismo. Por isso, a seguir, confira 4 benefícios e como utilizá-la de maneira segura e eficaz!

1. Ação anti-inflamatória

Devido à presença de compostos como os flavonoides e ácidos orgânicos, a erva de sene pode ser usada para auxiliar no tratamento de inflamações leves, como dores de cabeça. Porém, o seu uso é mais voltado para alívio de constipação, se o objetivo principal for combater a inflamação, outras ervas como a camomila e a cúrcuma são mais indicadas.

2. Ajuda a combater vermes e parasitas

Os senosídeos (compostos com potencial laxativo) presentes nas folhas de sene estimulam a contração do intestino grosso, promovendo movimentos intestinais intensos que ajudam a expulsar vermes e parasitas do intestino com as fezes. Além disso, por acelerar o trânsito intestinal, a erva reduz o tempo que os parasitas têm para se fixarem nas paredes intestinais. No entanto, o seu uso não deve substituir o tratamento médico.