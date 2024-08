10 raças de cachorros mais bonitas do mundo

Veja como a beleza desses cães conquistam o coração dos tutores ao redor do mundo

A seguir, conheça 10 raças de cachorro que, por suas características, são consideradas as mais bonitas do mundo!

Quando o assunto são cachorros, a diversidade de raças e características é imensa. Nesse contexto, cada uma possui traços únicos que as tornam especiais. Entre tantas opções, algumas delas se destacam pela beleza singular, encantando com suas pelagens exuberantes, formas graciosas e personalidades cativantes.

Originário do Afeganistão, o galgo afegão é famoso pela pelagem longa, sedosa e fluida, que parece quase uma cortina ao vento. Suas orelhas caídas e longas, somadas ao corpo magro e elegante, fazem desta raça uma das mais bonitas. De porte grande, esse cachorro é reservado, mas extremamente leal e afetuoso com seus tutores.

De origem russa, o samoieda é conhecido pela expressão facial que parece estar sempre alegre. A pelagem branca e fofa é uma das marcas registradas da raça, tornando-o um dos cães mais bonitos e carismáticos. Com porte médio a grande, ele é amigável, carinhoso e adora estar rodeado de pessoas.

O husky siberiano, como o nome sugere, tem suas raízes na Sibéria. Com uma aparência semelhante a de um lobo, seus olhos azuis e pelagem densa de cores variadas chamam a atenção. De porte médio, é um cachorro ativo, independente e muito inteligente, ideal para tutores que gostam de atividades ao ar livre.

5. Golden retriever

O golden retriever tem uma pelagem dourada, longa e brilhante (Imagem: Nikaletto | Shutterstock)

Originário da Escócia, o golden retriever é um dos cães mais populares do mundo, e não apenas por sua beleza. Sua pelagem dourada, longa e brilhante é marcante, combinada com uma personalidade dócil, amigável e extremamente leal. É uma raça de porte médio a grande e excelente para famílias, especialmente com crianças.